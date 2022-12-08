شاهد..الشلالات الاصطناعية والنافورة العائمة لؤلؤة منطقة موسكو

الوكيل الإخباري - انتهى في حديقة "ماليفيتش" بالقرب من مدينة أُدينتسوفو بضواحي موسكو إنشاء منطقة مائية لا مثيل لها في روسيا.





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فقد ظهرت في أودينتسوفو بالقرب من موسكو بحيرة ذات شبكة من البرك والجداول، بالإضافة إلى شلاليْن اصطناعييْن ونافورة عائمة.



وحسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة البيئة الطبيعية بمنطقة موسكو، يقع الشلالان الاصطناعيان في منتزه "ماليفيتش"، ويمكنك مشاهدتهما من منصة المراقبة. بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم أرصفة خشبية على طول محيط أكبر بركة.



وقال وزير البيئة الطبيعية في منطقة موسكو، "إن الحوض الاصطناعي المائي في منطقتنا لا مثيل له. وقد بُنيت المنشأة المائية الجديدة في منطقة تبلغ مساحتها 5 هكتارات.وأصبحت هذه المنطقة المائية الخلابة أهم ما يميز المنتزه وزخرفته الرئيسية.

وحديقة "ماليفيتش" مع غابة الصنوبر ليست فقط للمشي، بل هي للاستجمام النشط أيضا. فهناك 9 ملاعب للكرة الطائرة وملعب لكرة القدم وملعب للكرة الطائرة على الشاطئ وملعبان للتنس الكبير.



يذكر أن أكثر من 5 ملايين سائح روسي وأجنبي زاروا منطقة موسكو في الخريف الماضي. ومن بين معالمها الرئيسة حدائق ومتنزهات.













روسيا اليوم

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