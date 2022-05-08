شاهد..الشيف بوراك يقلق الجمهور حول وضعه الصحي

الوكيل الإخباري - نشرت الصفحة الرسمية لـ الشيف بوراك صورة له في المستشفى وهو يتحضر لدخول غرفة العمليات، وقد نالت الصورة رواجا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، الا انه لم يتم الكشف عن تفاصيل العملية التي سيجريها.



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وكان قد زار الشيف بوراك مؤخرا الأراضي المقدسة في القدس وأدى صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وفق ما ذكر في صفحته الرسمية، ونُشر مقطع فيديو له يوثق تجمهر المقدسيين حوله لالتقاط الصور معه بعد فروغهم من الصلاة وتبدو في خلفية الصورة مسجد قبة الصخرة ضمن الحرم القدسي.







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