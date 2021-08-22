شاهد ...الصبارة الراقصة تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الوكيل الإخباري - كشف محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية في مصر، حقيقة الصبارة الراقصة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

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وقال حسن، خلال مداخلة هاتفية مساء أمس مع برنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة، إن الصبارة الراقصة ليست لعبة جديدة، مشيراً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أدت إلى نوع من الدعاية والانتشار لها.



وأضاف أنها لعبة ترفيهية تردد الكلام وترقص بشكل معيَّن وتجذب اهتمام الطفل، موضحاً أنها ليست من اللعب التربوية.



وأوضح أن الطفل يستطيع أن يمرح بها، خاصة عندما تردد كلامه وترقص بالشكل المضحك بالنسبة إلى هذا الجيل.



وأكد أنها ليست اللعبة الوحيدة التي تردد الكلام في الأسواق، ولكنها تتسم بفعل 3 أمور في الوقت نفسه، منوهاً بأن الطفل بإمكانه أن يفرح ويلعب بها قليلاً، لأن الألعاب ليست سلعة معمرة.



وذكر أن سعر اللعبة ارتفع بعد الانتشار الذي حظيت به على مواقع التواصل، لافتاً إلى أنها لعبة ترفيهية لا تعلِّم الطفل شيئاً أو تقوِّم سلوكاً معيناً.



كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد شاركوا فيديوهات لـ الصبارة الراقصة وهي تتمايل حينما يخاطبها أحد، في فيديوهات وجد الكثير أنها مسلية.

المصدر - البيان