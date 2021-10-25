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الإثنين، 25-10-2021 09:43 ص

شاهد ...الصين تنجح فى إطلاق القمر الصناعي شيجيان-21

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الوكيل الإخباري - أطلقت الصين بشكل ناجح قمرا صناعيا جديدا من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد أمس الأحد.

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وتم إطلاق القمر "شيجيان-21" في الساعة 9:27 صباحا (بتوقيت بكين)، على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-3 بي، حيث دخل إلى المدار المخطط له بنجاح.

 

وسيستخدم القمر الصناعي الجديد لاختبار تكنولوجيات تقليل الحطام الفضائي والتحقق منها.

 

وتعد هذه هي المهمة رقم 393 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش"، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

 

 

المصدر - البيان 

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