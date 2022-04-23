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السبت، 23-04-2022 10:13 ص

شاهد..العثور على حبار عملاق غريب الشكل في اليابان

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الوكيل الإخباري - عثر مرتادو شاطئ أوجو بمحافظة فوكوي اليابانية، مؤخرا، على حبّار عملاق بشكل غريب.

ويبلغ طول الحبّار الذي جرفته الأمواج لشاطئ أوجو 10 أقدام، وفقما ذكرت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية نقلا عن بلدية فوكوي.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤول تابع القضية قوله، إنه من غير المعتاد أن ينجرف حبّار عملاق إلى الشاطئ ويظل على قيد الحياة.


ونقل الحبّار العملاق ذو الشكل الغريب إلى مركز إتشيزين ماتسوشيما للحياة البحرية، حيث سيتم الاعتناء به، وإجراء فحوصات للكشف عن سبب شكله الغريب.


ويتمتع الحبّار الذي تم العثور عليه بفم غريب الشكل حيث يلتقي الذراعين، يستخدمه الكائن العملاق لابتلاع الأسماك وأنواع الحبّار الأصغر حجما.

 


 

 

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