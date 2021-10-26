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الثلاثاء، 26-10-2021 12:48 م

شاهد ...العثور على سمكة شمس المحيط العملاقة في إسبانيا

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الوكيل الإخباري - تمكن صيادون من مدينة سبتة من الإمساك بسمكة عملاقة من نوع شمس المحيط في المياه المقابلة للمدينة.

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وأكدّت التقارير الإعلامية الواردة من إسبانيا بأنّ الصيادين أمسكوا بالسمكة في بداية شهر أكتوبر الجاري، وقاوموا باستدعاء رئيس مختبر الأحياء البرية في جامعة إشبيلية إنريكي أوستال من أجل دراسة السمكة العملاقة.

 

وقال الخبير الإسباني بأنّه لم يسبق له رؤية سمكة من نوع شمس المحيط بهذه الضخامة، وأشار لأنّ وزن السمكة تجاوز 4400 رطل ما يعادل أكثر من 2 طن.

يذكر أنّ العلماء قاموا بأخذ مقاس وحجم السمكة العملاقة، بالإضافة لأخذ عينات من الحمض النووي الخاص بها قبل أن يقوموا بإعادة إطلاقها في البحر.

 

 

المصدر - 218

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