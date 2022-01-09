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الأحد، 09-01-2022 03:21 م

شاهد ..العثور على عشرات الأطفال المحنطين في أحد سراديب الموت في إيطاليا

إيطاليا


الوكيل الإخباري - تسعى مجموعة من العلماء إلى معرفة السبب الكامن وراء تحنيط عشرات الأطفال، ثم دفنهم في سراديب الموت تحت دير قائم على الجزيرة الإيطالية، صقلية.

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وتقود كيرستي سكوايرز الأستاذة المساعدة في علم الآثار الحيوية في جامعة ستافوردشاير، في المملكة المتحدة، أوّل دراسة شاملة للأطفال المحنّطين، ويبدأ أول عمل ميداني مطلع الأسبوع المقبل.

 

وفي سراديب الموت التابعة لدير الكبوشيين في باليرمو شمال صقلية، الذي يشكل معلمًا سياحيًا مرعبًا، سيحلّل الباحثون بقايا 41 طفلًا دفنوا في إحدى المدافن المخصصة للأطفال، رغم أنّ مجموع المدفونين في هذه السراديب يصل إلى 163 طفلًا.





 

الامارات اليوم 

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