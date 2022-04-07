الخميس 07-04-2022
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الخميس، 07-04-2022 09:31 ص

شاهد..القبض على ثعلب الكونغرس العدواني في أمريكا

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الوكيل الإخباري - تمكنت شرطة الكابيتول الأمريكي من الإمساك بثعلب عدواني كان يهاجم المارة في وسط العاصمة الفدرالية واشنطن.

وكتبت شرطة الكابيتول يوم الثلاثاء عبر تويتر "تنبيه: تم الإمساك به"، مرفقة التغريدة بصور للحيوان ذي الشدق الأبيض والأحمر داخل قفص بعد الإمساك به في المساحات الخضراء لهضبة الكونغرس.

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وقد تعرض أشخاص عدة "للهجوم أو العض" من جانب ثعلب على مقربة من هذا المحفل الأساسي للديمقراطية الأمريكية، وفق بلاغات وردت إلى شرطة الكابيتول، بحسب "مونت كارلو".

 

 

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