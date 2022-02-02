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الأربعاء، 02-02-2022 09:56 ص

شاهد..القضاء المصري يحكم بأقصى عقوبة على أم مصرية بسبب صورة

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الوكيل الإخباري - في حكم  هو الأول من نوعه  أسقطت محكمة مصرية حضانة أم عن طفلها، بسبب صورة متداولة له ظهر فيها، وهو يدخن الارجيلة وبجواره سلاح أبيض.

وقضت محكمة الأسرة في أسوان جنوب مصر، أمس الثلاثاء، بإسقاط حضانة الأم المذكورة.

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وقررت المحكمة ضم الطفل أدهم محمد صابر، 4 سنوات، وشقيقته حواء، للجدة للأب في القضية رقم 2077 لسنة 2021، بسبب الإهمال وسوء التنشئة من جانب الأم، وذلك كأقصى عقوبة يمكن توقيعها عليها.

 

وتبين أن الأم والأب قررا الانفصال، وقضت المحكمة في وقت سابق بمنحها حضانة طفليها، وعقب انتشار الصورة اضطر الأب لرفع دعوى قضائية، يطالب بها بإسقاط حضانة الطفل عن والدته، وضم الصغير وشقيقته للجدة بسبب إهمال الأم.

 

ورأت المحكمة أن الصورة تنم عن إهمال جسيم في تربية وتنشئة الطفلين، وتعريضهما للخطر ولذلك قضت بإسقاط حضانة الأم فوراً.




البيان 

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