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الأربعاء، 08-09-2021 09:52 ص

شاهد ...الكويت تسعى للتخلص من أكبر مقبرة للإطارات المطاطية في العالم

ييريبر


الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة العامة للبيئة الكويتية مؤخرا عن انتهاء أزمة الإطارات في موقع (رحية)، وإخلائها تماما منها تمهيداً لتسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في غضون أيام لتوزيعها على المواطنين منطقة صالحة للسكن في جنوب سعد العبدالله.

وقال وزير النفط ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور محمد الفارس في تصريح صحفي خلال تنظيم الهيئة فعالية خاصة لإعلان الانتهاء من عملية نقل الإطارات من (رحية) الى (السالمي) إن منطقة (رحية) جنوب سعد العبدالله باتت الآن منطقة نظيفة خالية من الإطارات، مؤكدا أن إزالتها تمت بجهد كبير وبما يعادل 45 ألف (درب) لنقل تلك الإطارات.

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وذكر أن المجلس البلدي اتخذ ستة قرارات بيئية، أربعة منها خاصة بالإطارات، حيث تم تخصيص أراض للمصانع، متوقعا إنشاء اكثر من مصنع في المرحلة المقبلة لاستيعاب اكبر كمية ممكنة في الإطارات.


وأكد ضرورة أن يكون هناك دعم لصناعات إعادة التدوير وتخصيص العديد من المناطق لها، متوقعا أن يتم تخصيص أراض أخرى في (السالمي) لهذا الشأن وتصدير منتجاتها بما يتوافق مع اتفاقية (بازل) الخاصة بالنفايات.

 

 

 

المصدر - البيان 

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