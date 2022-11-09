شاهد اللحظات الأولى لاصطدام قطار بحافلة طلاب في مصر

الوكيل الإخباري - في حادث مأساوي جديد شهدته مصر، اليوم الأربعاء، أصيب 19 طالبا وطالبة في تصادم قطار مع حافلة تقل طلابا في محافظة الشرقية شمال البلاد.

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وتلقت السلطات بلاغا بتصادم مقدمة جرار قطار رقم 3197 بحافلة نقل سياحي تقل عددا من طالبات جامعة بدر أمام مزلقان الحسينية بمحافظة الشرقية.

وانتقلت السلطات لموقع الحادث، حيث تبين أن الحافلة حاولت العبور من مزلقان الحسينية أثناء مرور قطار ما أدى لسقوط مصابين فيما لا توجد وفيات، وذكر مصدر طبي مسؤول أن عدد المصابين بلغ 19 طالبا وطالبة تنوعت إصابتهم ما بين متوسطة وخفيفة.





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