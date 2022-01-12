شاهد...المنزل الأكثر عزلة بالعالم

الوكيل الإخباري - منزل فريد من نوعه يحيطه المساحات الخضراء والمياه من جميع الاتجاهات، ونظرًا لموقعه المتميز وسط جزيرة ولا يوجد غيره بها، أطلق عليه المنزل الأكثر عزلة في العالم.



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ويعتبر المنزل الأكثر عزلة في العالم، الذي يقع على جزيرة "إليداي" في أيسلندا، منزل الأحلام للبعض، بينما يراه الآخرون كابوسا.





ومنذ 300 سنة، كان يسكن المنزل الأكثر عزلة في العالم الذي يقع على جزيرة "إليداي" في أيسلندا 5 عائلات، حيث تم بناء المنزل في ثلاثينيات القرن العشرين، وعاشت العائلة على صيد الأسماك والطيور، فيما لا تتوفر الكثير من المعلومات عن هذه العائلات لكنهم بالتأكيد لم يكونوا يحبون التواصل مع العالم الخارجي.واليوم لا يزال الصيادون يستخدمون الجزيرة، وكذلك المنزل، ويمكن لأي شخص الذهاب وزيارة الجزيرة بدون تكلفة وحتى العيش هناك لبضعة أيام، الشيء الوحيد الذي تحتاجه هو قارب للوصول وبعض المؤن إذا كنت لا ترغب في اصطياد الأسماك والطيور.

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