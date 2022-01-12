الأربعاء 12-01-2022
الوكيل الاخباري

هيئة الطاقة تشرح تأثر كل قطاع بتعرفة الكهرباء الجديدة - تفاصيل

الجرائم الإلكترونية تحذر المواطنين من رسائل وهمية

وزير الطاقة: معلومات غير دقيقة تُنشر حول التعرفة الكهربائية الجديدة

115 ألف سجلوا على منصة دعم الكهرباء

لماذا لا يفضل استخدام أجهزة شحن الآخرين للهواتف الذكية

تقنيات مبهرة بأجهزة المنزل الذكي.. تعرف عليها

تصنيف جوازات السفر 2022.. وهذا ترتيب دول عربية

ألمانيا تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت 80 ألف إصابة

الولايات المتحدة.. تسجيل رقم قياسي جديد لمرضى كورونا في المستشفيات

ضبط 7 أطنان من اللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية في المفرق

الأربعاء، 12-01-2022 12:55 م

شاهد...المنزل الأكثر عزلة بالعالم

5


الوكيل الإخباري - منزل فريد من نوعه يحيطه المساحات الخضراء والمياه من جميع الاتجاهات، ونظرًا لموقعه المتميز وسط جزيرة ولا يوجد غيره بها، أطلق عليه المنزل الأكثر عزلة في العالم.

اضافة اعلان

 

ويعتبر المنزل الأكثر عزلة في العالم، الذي يقع على جزيرة "إليداي" في أيسلندا، منزل الأحلام للبعض، بينما يراه الآخرون كابوسا.

ومنذ 300 سنة، كان يسكن المنزل الأكثر عزلة في العالم الذي يقع على جزيرة "إليداي" في أيسلندا 5 عائلات، حيث تم بناء المنزل في ثلاثينيات القرن العشرين، وعاشت العائلة على صيد الأسماك والطيور، فيما لا تتوفر الكثير من المعلومات عن هذه العائلات لكنهم بالتأكيد لم يكونوا يحبون التواصل مع العالم الخارجي.

واليوم لا يزال الصيادون يستخدمون الجزيرة، وكذلك المنزل، ويمكن لأي شخص الذهاب وزيارة الجزيرة بدون تكلفة وحتى العيش هناك لبضعة أيام، الشيء الوحيد الذي تحتاجه هو قارب للوصول وبعض المؤن إذا كنت لا ترغب في اصطياد الأسماك والطيور.


 

 

أخبار اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
170614095000142-638x654

إليكم حيل بسيطة لإزالة روائح الطهي من المنزل

f92f0d35af3a3eaa642e937f2ca0bdeb_1024_576

عمرها 10 سنوات تمتلك شركتان وقد تتقاعد بعد 5 سنوات وهي مليونيرة

czo5MjoiaHR0cHM6Ly9lbWFyYXQtbmV3cy5hZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8xMi9lbWFyYXQtbmV3c18yMDIxLTEyLTE0XzExLTQyLTMwXzMwNjIyOC5qcGciOw==

شاهد.. حصان ينجو بأعجوبة بين قطارين في مصر

432-8-800x549

شاهد..اكتشاف شبكة طرق عمرها 4500 عام في شبه الجزيرة العربية

135-170940-woman-puts-son-trunk-car_700x400

أميركية تضع ابنها في صندوق السيارة لإخضاعه لفحص كوفيد

1641952808_16206655121641940045

شاهد..غوريلا تتجول في محطة الفضاء الدولية