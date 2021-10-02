السبت 02-10-2021
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السبت، 02-10-2021 01:59 م

شاهد...امرأة بريطانية تنتقم من سارقة موقف سيارتها بهذا الشكل

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الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل، إقدام امرأة بريطانية على إحداث خدوش في سيارة ، مستخدمة مفتاحًا.

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وحسبما ذكرت صحيفة "ميترو" البريطانية، فإن أماندا أوبين اضطرت إلى ركن سيارتها خارج إحدى العيادات الطبية، حيث كانت على موعد مع الطبيب.

وتفاجأت أماندا لدى عودتها بخدوش في مركبتها، تبلغ تكلفة إصلاحها 7650 دولارًا.

وفي حديث لوسائل إعلام بريطانية، قالت أماندا إن إقدام السيدة على خدش سيارتها يعود إلى تنافس المرأتين على ذات الموقف.

 

 

 

المصدر - لبنان 24 

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