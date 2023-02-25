السبت 25-02-2023
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السبت، 25-02-2023 10:01 ص

شاهد انشقاق مخيف للأرض في تركيا بسبب الزلزال

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو انشقاق الأرض على طول أحد الطرق في تركيا بسبب الزلزال.

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وأظهر الفيديو انشقاق الأرض وتحركها، وسط حالة من الهلع والذعر بين المتواجدين في المكان.

وضرب تركيا وسوريا زلزال مدمر في 6 فبراير الجاري أسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين وانهيار الآلاف من المباني، وتبع ذلك عدة هزات أرضية ثم وقع زلزال جديد في هاتاي بتركيا وامتد تأثيره إلى سوريا وخلف عدد من القتلى ومئات المصابين، ولم تهدأ الهزات الأرضية وتتكرر بين الحين والآخر.

 

 

 

 

المرصد

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