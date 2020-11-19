شاهد بالصور..رجل فيتنامي لم يغسل شعره أو يقصه منذ 80 عاما

الوكيل الاخباري- قرر الرجل المسن، شين، الذي يبلغ من العمر92 عاماً، ويعيش في منطقة دلتا ميكونغ الجنوبية في فيتنام، أن لا يغسل ولا يصفف شعره أو يقوم بقصه لمدة 80 عاماً، والسبب في ذلك اعتقاد غريب كشف عنه.

اضافة اعلان



حيث يقول شين الذي يبلغ طول شعره حوالي 5 أمتار، أنه في حالة قيامه بغسله أو تصفيفه، سيموت في الحال.





وقال: "أنا أؤمن بأن ما يولد به الشخص يجب أن يترك كما هو دون أن يمس. لا أجرؤ على تغيير أي شيء في شعري، ولا حتى تمشيطه". وتابع: "أنا فقط أرعاه، وأغطيه بوشاح لإبقائه جافا ونظيفاً ولطيف المظهر".





ويكشف شين الكثير من التفاصيل الغريبة، وهي أنه طُلب منه قص شعره عندما كان في المدرسة، ما دفعه إلى ترك الدراسة بعد الصف الثالث.





وأوضح نجل شين، لوم، الذي يبلغ من العمر 62 عاماً، أنه يدعم أفكار والده، موضحا أنه يؤمن بالعلاقة بين الشعر والفناء، قائلاً: "هذه الأشياء تبدو بسيطة لكنها مقدسة".





ويقول خبراء الشعر، أن عدد مرات زيارة مصفف الشعر لقص الأطراف مسألة تختلف بحسب طبيعة الشعر ودرجة العناية به، فمن يحرص على العناية بشعره ويستخدم المواد المغذية للشعر بانتظام، لا يحتاج زيارة مصفف الشعر إلا مرة واحدة كل 8 إلى 12 أسبوعاً.







المصدر: الاقتصاد



