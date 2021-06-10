شاهد بالفيديو .. الحشرات تهاجم الرئيس الأمريكي بايدن

الوكيل الاخباري - هاجمت الحشرات الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال سيره باتجاه الطائرة قبل لحظات من مغادرته الولايات المتحدة متجها إلى بريطانيا في أول زيارة رسمية إلى أوروبا.

اضافة اعلان



وقال بايدن ممازحا للصحفيين الذين ينتظرونه بالقرب من الطائرة: “احترسوا من السيكادا”.



وتسبب غزو الحشرات لمنطقة المطار في تأجيل إقلاع طائرة لصحفيي البيت الأبيض من واشنطن، حيث دخلت الحشرات إلى محركات الطائرة، ما أرغم مساعدي الرئيس الأمريكي على البحث عن حلول بديلة لنقل الصحفيين المكلفين بتغطية جولة جو بايدن الخارجية، وإرجاء عملية الإقلاع لوقت لاحق.

روسبا اليوم