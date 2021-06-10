الخميس 10-06-2021
الوكيل الاخباري

عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيين

امتحانات ' التوجيهي ' موضوعية باستثناء اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات

شاهد بالفيديو .. الحشرات تهاجم الرئيس الأمريكي بايدن

السعودية تبدأ في تنفيذ إجراءات العفو الملكي

القبض على مطلوب بحقه 3 طلبات بمبالغ مالية تقارب الـ 10 ملايين دينار

مفتي المملكة: السبت غرة شهر ذو القعـدة

عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تدعو لإبقاء الحصة النسائية في البرلمان

وزير البيئة يلتقي رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية

الجبور مساعدا لأمين عام التنمية

الخميس، 10-06-2021 09:06 م

شاهد بالفيديو .. الحشرات تهاجم الرئيس الأمريكي بايدن

186292


الوكيل الاخباري - هاجمت الحشرات الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال سيره باتجاه الطائرة قبل لحظات من مغادرته الولايات المتحدة متجها إلى بريطانيا في أول زيارة رسمية إلى أوروبا.

اضافة اعلان

وقال بايدن ممازحا للصحفيين الذين ينتظرونه بالقرب من الطائرة: “احترسوا من السيكادا”.


وتسبب غزو الحشرات لمنطقة المطار في تأجيل إقلاع طائرة لصحفيي البيت الأبيض من واشنطن، حيث دخلت الحشرات إلى محركات الطائرة، ما أرغم مساعدي الرئيس الأمريكي على البحث عن حلول بديلة لنقل الصحفيين المكلفين بتغطية جولة جو بايدن الخارجية، وإرجاء عملية الإقلاع لوقت لاحق.

روسبا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7546651195980331755ff01.69366101

اليكم التفاصيل - امور قد تتغير ومنها المحيطات

النعناع

كيفية زراعة النعناع داخل المنزل

قطط

فيديو.. قطط تستقبل عودة صاحبها إلى المنزل بشكل غريب في أوكرانيا

newFile-2

يشبه الأرض وله غلاف جوي.. ناسا تعلن عن اكتشاف كوكب غريب

ترتيب-الميلاد-هل-يؤثر-على-شخصية-طفلك-الصغير؟

هكذا يؤثر ترتيب الأولاد في العائلة على شخصياتهم

JAMALS

في محاولة لشفاء حيواناتهم مشهد لملّاك الابل في السعودية يثير جدلاً كبيراً-فيديو

أخبار متعلقة
istock-522735736

شيكولاتة بالحشرات.. آخر الاختراعات الأمريكية! - فيديو

طيور

إطفاء المصابيح ليلاً ينقذ ملايين الطيور المهاجرة في أمريكا

ببب

شاهد .. شغف بايدن بـ ' الآيس كريم'

الهند

شاب يصبح مليونيراً لليلة واحدة في الهند

GettyImages-128109562

'حشرات حمراء العين' تغزو ولايات أمريكية