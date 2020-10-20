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الثلاثاء، 20-10-2020 09:30 ص

شاهد بالفيديو.. رد فعل مفاجئ من الأمير النائم بعد 15 عاما في الغيبوبة!

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الوكيل الاخباري - وثق مقطع فيديو ردة فعل مفاجئة من ‏الأمير الوليد بن خالد بن طلال، مع عمته الأميرة نورة بنت طلال بن عبدالعزيز، بعد أن وجهت له التحية.

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حيث ظهر في الفيديو لحظة إلقاء الأميرة نورة التحية على الأمير الوليد، ليفاجئها الأخير بتحريك يده أكثر من مرة بشكل متتالي.

 

ويذكر أن الأمير الوليد بن خالد بن طلال تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة تستمر منذ ذلك التاريخ إلى الآن.

 

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