شاهد بالفيديو.. رد فعل مفاجئ من الأمير النائم بعد 15 عاما في الغيبوبة!

الوكيل الاخباري - وثق مقطع فيديو ردة فعل مفاجئة من ‏الأمير الوليد بن خالد بن طلال، مع عمته الأميرة نورة بنت طلال بن عبدالعزيز، بعد أن وجهت له التحية.

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حيث ظهر في الفيديو لحظة إلقاء الأميرة نورة التحية على الأمير الوليد، ليفاجئها الأخير بتحريك يده أكثر من مرة بشكل متتالي.

ويذكر أن الأمير الوليد بن خالد بن طلال تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة تستمر منذ ذلك التاريخ إلى الآن.





#سلمان_الفرج_نصراوي #النوم_المتقطع

#البنت_لما_تكره #الهلال pic.twitter.com/ZHWiRwpl3X مقطع حديث للأمير الوليد بن خالد بن طلال شفاه الله وعافاه ، يظهر فيه استجابه من خلال تحريك يده .. الحمدلله October 19, 2020

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