الثلاثاء 05-01-2021
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الثلاثاء، 05-01-2021 01:34 م

شاهد بالفيديو.. شباب قطريين يعبّرون عن فرحتهم بفتح الحدود مع السعودية

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الوكيل الاخباري - نشرت صحيفة "المجلس" الكويتية الرسمية مقطع فيديو قصير يظهر فيه مجموعة شباب قطريون وهم يعبّرون عن فرحتهم بقرار فتح الحدود مع السعودية.

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وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر.


وأعلن الشيخ أحمد الناصر أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد أجرى اتصالا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة.

 

روسيا اليوم

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