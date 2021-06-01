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الثلاثاء، 01-06-2021 04:40 م

شاهد بالفيديو صيني يشوي أغلى سيخ لحم في العالم ويلهب مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب صيني، استخدم عادم سيارته الرياضية الفاخرة من نوع لمبرغيني، لشواء قطعة من اللحم.

وأشارت مواقع إخبارية صينية إلى أن الحادثة وقعت في مقاطعة هونان، حيث قام شاب بطهو سيخ من اللحم مستعينا بعادم اللمبرغيني الرياضية شديد السخونة، وذلك بالضغط على دواسة البنزين للمركبة وهي في حالة وقوف.

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وأسفرت محاولة الشاب عن انفجار في خزان تبريد المحرك، بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة، والناجم عن الضغط على دواسة الوقود دون حركة، حسبما ذكر موقع "سوهو" الصيني.

 

ووفق الموقع الصيني، فإن تكلفة إصلاح اللمبرغيني تصل إلى 79 ألف دولار أميركي، ليكون سيخ اللحم المشوي باستخدام عادم المركبة الأغلى في العالم.

وقوبل الفيديو بهجوم على مواقع التواصل، حيث وصف كثيرون ما قام به الشاب بإهدار ثروة يحلم كثير من الصينيين بالحصول عليها، بينما قال آخرون إن التصرف يعكس عدم المبالاة من جانب الأثرياء الشباب إزاء مقتنياتهم.

 

 

المصدر - سكاي نيوز 






 




 

 


 

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