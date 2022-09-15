شاهد بالفيديو.. لبنانية تقتحم مصرفاً بسلاح نوعي.. فماذا حدث؟

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الوكيل الاخباري - اقتحمت شابة لبنانية تدعى سالي، صباح الأربعاء، فرع بنك في منطقة السوديكو القريبة من مقر السفارة الفرنسية في بيروت، للمطالبة بأموالها بالقوة.

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وعلم موقع "سكاي نيوز عربية" أن الشابة مودعة لبنانية، وكانت تطالب بـ20 ألف دولار أميركي لعلاج شقيقتها، وأنها حاولت بشتى الطرق الحصول على أموالها من المصرف دون جدوى.


وأفادت معلومات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن الشابة استطاعت في نهاية المطاف الحصول على المبلغ والخروج من فرع المصرف.


وذكرتمصادر أن السلاح تبين لاحقا أنه من البلاستيك وغير حقيقي.


وتتكرر من حين لآخر حوادث اقتحام المودعين للمصارف اللبنانية للمطالبة بسحب أموالهم المجمدة، مما يعكس خطورة الأوضاع الأمنية في البلاد، التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة.


ويقول المودعون إن البنوك تعمد إلى احتجاز ودائعهم دون سابق إنذار أو تفرض قيودا مشددة على سحبها.

 

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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