شاهد بالفيديو.. لحظة سقوط نيزك في الصين

الوكيل الاخباري - استيقظ سكان مقاطعة تشينغهاي الصينية، صباح أمس الأربعاء، على ضوضاء عالية شعروا خلالها باهتزاز الأرض، ثم أضاء وميض في السماء.

اضافة اعلان



وخرج الناس خائفين إلى الشوارع، ليتبين أن نيزكا طار فوق المنطقة وسقط على الأرض على بعد 40 كيلومترًا من مدينة يوشو في منطقة مهجورة. حسبما أفاد مركز رصد الزلازل في الصين.

وجاء في بيان صادر عن المركز: "سقط نيزك في مقاطعة يوشو بمقاطعة تشينغهاي. وسجل مركز رصد الزلازل السقوط في الساعة 7.25 بالتوقيت المحلي".



ولم يتم تسجيل وقوع إصابات أو خسائر مادية، وبدأ العلماء البحث عن الحطام في الجبال.





Sebelum itu, heboh diperkatakan penduduk sebagai 'cahaya misteri'.



Video: Reuterspic.twitter.com/JMU7mWf3fw Meteor terakam di barat laut China di bandar Yushu pada semalam, 23 Disember 2020.Sebelum itu, heboh diperkatakan penduduk sebagai 'cahaya misteri'.Video: Reuters #onenews December 24, 2020

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





