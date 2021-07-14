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الأربعاء، 14-07-2021 08:55 م

شاهد بالفيديو .. نوبة سعال تخنق مذيعة تونسية على الهواء بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري - تعرضت مذيعة تونسية لوعكة صحية "مقلقة"، على الهواء مباشرة، خلال تقديمها نشرة الأخبار على القناة التونسية ، بعد أن انتابها نوبة سعال.

وظهرت المذيعة التونسية دلال القاسمي وهي في نوبة سعال، خلال تقديمها نشرة الأخبار في تونس.

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ووفقا لمصادر تونسية ، فإن القاسمي بررت الحالة التي ظهرت بها، بأنها "بقايا" مرض فيروس كورونا الذي تعافت منه مؤخرا.

 

وقالت القاسمي إنها "ما زالت تعاني من السعال، حتى بعد التعافي من الإصابة بكورونا، وهو ما ظهر عليها خلال أول يوم عمل لها بعد التعافي".


وقالت القاسمي تعليقا على الحادثة: "الأمر أقوى مني، الله غالب، لم أرتح تماما من آثار كورونا، وأعاني من السعال الذي يعود لي بين الحين والآخر".


وتابعت أنها خلال قراءتها للأخبار لم تستطع التنفس، لكنها أصرت على المواصلة، إلى أن تعرضت للوعكة.


وأضافت أنها تذكّرت أطفالها وعائلتها قائلة: "لم أرد أن تخاف عائلتي علي خلال مشاهدتهم النشرة. الحمد لله على كل حال".


سكاي نيوز عربية

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