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الأربعاء، 23-11-2022 09:20 ص

شاهد برج خليفة يتزين بالعلم السعودي وينشد للصقور

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الوكيل الإخباري - احتفى برج خليفة في الإمارات بفوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بإضاءة البرج بالعلم السعودي وبث النشيد الوطني.

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ونشر الحساب الرسمي للبرج، فيديو لتزيين برج خليفة بالعلم السعودي مع عزف النشيد الوطني السعودي، مؤكدًا فوز مستحق للصقور الأبطال، وذلك احتفاءً بالفوز التاريخي الذي حققه منتخب الأخضر أمام الأرجنتين بتسجيله هدفين مقابل هدف.

 

 

 

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