شاهد بطل العالم في المشي على الحبال يحطم رقما قياسيا جديدا في قطر

الوكيل الإخباري - حقق الرياضي والمغامر الشهير الإستوني، يان روس، بطل العالم في رياضة المشي على الحبال المعلَقة، رقما قياسيا في قطر، وذلك بعد مشيه على أطول حبل مضيء بالعالم ضمن مبنى واحد.

اضافة اعلان



واجتاز يان روس مشيا على قدميه المسافة الفاصلة بين البرجين الشهيرين لأحد أبرز المعالم المعمارية ذات التصاميم الأيقونية الفريدة في قطر، وهو مبنى فندقي “رافلز الدوحة” و”فيرمونت الدوحة” بمدينة لوسيل.



وتعد المسافة الفاصلة بين البرجين التي سارها البطل الإستوني على الحبل المتلألئ، الأطول ضمن مبنى واحد في العالم، حيث وصلت المسافة التي سارها إلى أكثر من 150 مترا، وعلى حبل لم يتجاوز عرضه 2.5 سم، وعلى ارتفاع أكثر من 185 مترا.



ونجح يان روس، بطل العالم لثلاث مرات في رياضة المشي على الحبال المعلقة، في خوض هذا التحدي الكبير في المحاولة الأولى، وذلك بالمشي على الحبل الذي أطلق عليه اسم “الحبل المتلألئ”، وعبوره مشيا على قدميه المسافة بين البرجين المملوكين لكتارا للضيافة اللذين يتخذان شكل سيفين معقوفين.



وقال البطل الإستوني في تعليقه على الرقم القياسي العالمي الجديد الذي حققه: “لقد انتابني شعور في الرغبة بعبور المسافة بين البرجين منذ اللحظة الأولى التي شاهدت فيها المبنى. إن كل هدف جدير بالسعي لتحقيقه يأتي مصحوبا دائما بقدر مساو من التحدي، ولذلك أنا فخور جدا بتحقيق هذا الإنجاز.

لقطات من مغامرة الرياضي الشهر يان روس بعد مشيه على أطول حبل مضيء في العالم لأحد أبرز المعالم المعمارية ذات التصاميم الأيقونية الفريدة في قطر.

المرصد

اظهار أخبار متعلقة

