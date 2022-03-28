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الإثنين، 28-03-2022 12:17 م

شاهد.. تعذيب كلب يشعل موجة غضب في السعودية

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الوكيل الإخباري - أثار مقطع فيديو انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر فيه رجلاً يضرب كلباً صغيراً بشكل قاس غضب السعوديين.

وقال بعض المغردين إن الفيديو تم التقاطه في حي لبن بالعاصمة السعودية الرياض، لكن لم يشيروا إلى زمن التقاطه.

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وبعد الاستياء الكبير الذي سببه المقطع، تدخلت جمعية "رحمة" للرفق بالحيوان، وقالت في موقعها على تويتر: "إن ازدياد حالات الإساءة للحيوان في المملكة العربية السعودية يتعارض مع الجهود المبذولة لحماية الحيوان وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".


وطالبت جمعية رحمة للرفق بالحيوان بالقبض على الفاعل وإنفاذ النظام وإيقاع العقوبة على المسيء عاجلا.

 

 

البيان 

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