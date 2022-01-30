الأحد 30-01-2022
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الأحد، 30-01-2022 09:22 م

شاهد-تقنية للنوم خلال دقيقتين تحت أي ظرف

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الوكيل الإخباري-طور خبراء الجيش الأمريكي، أسلوب يساعد الجنود على النوم في أقل من دقيقتين، في أي ظرف زماني كان أو مكاني.

نحو 96% من الأشخاص الذين جربوا هذا الأسلوب ناموا خلال دقيقتين، حسب خبير لياقة بدنية يدعى جوستين أوغوستين، الذي نشر فيديو على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك".

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يقول جوستين: "تم تطوير هذه التقنية في الجيش للسماح للجنود بالنوم في أي وقت وفي أي مكان، حتى في ساحة المعركة، عندما تكون البيئة غير مريحة للغاية وهناك الكثير من الضوضاء حولها، فالنوم بالنسبة للجندي أمر بالغ الأهمية".


وأضاف أن هذه التقنية تم تطويرها بشكل أساسي للطيارين المقاتلين الذين يحتاجون إلى 100% من ردود أفعالهم وتركيزهم، وهو ما نعلم جميعاً أنه يتضاءل مع قلة النوم.


آلية 
يشرح جوستين في المقطع المصور آلية عمل هذا الأسلوب، فيقول: "خذ نفساً عميقاً وابدأ في تهدئة كل جزء من جسمك من الرأس إلى القدم".
وأضاف جوستين: "قم بإرخاء عضلات جبهتك، وأرخِ عينيك وخدودك وفكك.. وركز على التنفس".


وتابع: "تأكد من أن الكتفين غير مشدودين.. أرخهما وأنزلهما إلى أدنى مستوى ممكن، واترك ذراعيك مرخيين بجانبك، بما في ذلك راحة يدك وأصابعك. أثناء قيامك بذلك، تخيل شعوراً دافئاً ينتقل من رأسك نزولاً إلى أطراف أصابعك".
وتابع: "الآن، خذ نفساً عميقاً وازفر ببطء، قم بإرخاء صدرك وبطنك وفخذيك وركبتيك وساقيك وقدميك".


من المهم تصفية الذهن من أي فكرة أو أي شيء يسبب التوتر.. فكر في أنك مستلق في زورق على بحيرة هادئة مع سماء زرقاء صافية فوقك. أو أنك مستلق في أرجوحة سوداء مخملية في غرفة مظلمة تماماً.


إذا شعرت بالتشتت في أي لحظة، كرر عبارة "لا تفكر، لا تفكر،" لمدة 10 ثوان.
وختم جوستين: "من المفترض أن تمارس كل ليلة لمدة ستة أسابيع. اتضح أن 96% من الأشخاص الذين يتقنون هذه التقنية يمكنهم النوم في غضون دقيقتين من إغلاق أعينهم".

 

 

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