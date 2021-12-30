شاهد...تنفيذ انقلاب عسكري في إسبانيا بـ الطحين والبيض

الوكيل الإخباري - استأنفت بلدة إيبي في أليكانتي الإسبانية "حرب الطحين"، المهرجان الذي يقام سنوياً، والذي ألغي السنة الماضية بسبب كوفيد-19.
ويرتدي المحتفلون في إيبي، أزياء عسكرية وينظمون انقلاباً وهمياً، ويستولون على السلطة في المدينة حتى غروب الشمس.
وتحتفل البلدة بهذا اليوم منذ نحو قرنين.
تنفيذ انقلاب عسكري في #إسبانيا بـ "الطحين والبيض".. فيديوhttps://t.co/lBZvrV5oaL#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/o7DbcepYfV— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 30, 2021
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة