شاهد...تنفيذ انقلاب عسكري في إسبانيا بـ الطحين والبيض

الوكيل الإخباري - استأنفت بلدة إيبي في أليكانتي الإسبانية "حرب الطحين"، المهرجان الذي يقام سنوياً، والذي ألغي السنة الماضية بسبب كوفيد-19.



ويرتدي المحتفلون في إيبي، أزياء عسكرية وينظمون انقلاباً وهمياً، ويستولون على السلطة في المدينة حتى غروب الشمس.



وتحتفل البلدة بهذا اليوم منذ نحو قرنين.

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