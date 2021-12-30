الخميس 30-12-2021
الوكيل الاخباري

الطاقة: توجه لاستخدام مركبات كهربائية في النقل العام

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هام من الضمان بشأن زيادة أجر المشتركين في 2022

الوكيل ينشر مسودة قانون الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الأعمال

وزير الصحة : 800 إصابة أوميكرون في المملكة

في حادثة مؤسفة.. مُسن يتعرض لهجوم من 20 كلب ضال بوسط البلد

الصبيحي: الحكومة ترهق الضمان الاجتماعي

السير: خطة مرورية خلال امتحان تكميلية التوجيهي

عويس: 90 % من طلبة التكميلي تلقوا لقاح كورونا

الخميس، 30-12-2021 10:09 ص

شاهد...تنفيذ انقلاب عسكري في إسبانيا بـ الطحين والبيض

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الوكيل الإخباري - استأنفت بلدة إيبي في أليكانتي الإسبانية "حرب الطحين"، المهرجان الذي يقام سنوياً، والذي ألغي السنة الماضية بسبب كوفيد-19.

ويرتدي المحتفلون في إيبي، أزياء عسكرية وينظمون انقلاباً وهمياً، ويستولون على السلطة في المدينة حتى غروب الشمس.

وتحتفل البلدة بهذا اليوم منذ نحو قرنين.

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