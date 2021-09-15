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الأربعاء، 15-09-2021 01:30 م

شاهد.. ثنائي سعودي يحتفلان بزفافهما تحت الماء في جزر المالديف

جزر المالديف 4


الوكيل الإخباري - احتفل  السعودي فهد القصيبي وزوجته هيا السماري بحفل زفافهما على طريقتهما الخاصة أسفل المياه الفيروزية في جزر المالديف .

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وتوجه العروسان للاحتفال بزفافهما بهذه الطريقة بعد أن منعتهم جائحة كورونا من الاحتفال وسط الأهل خاصة مع تواجد عائلتي الثنائي في بلدين مختلفين .

ودفع حب العروسان وعشقهما للسباحة للاحتفال بليلة العمر داخل أعماق المحيط في جزر المالديف.

وارتدت العروس فستانا بمواصفات خاصة ملائما للبيئة المائية للتحرك بخفة دون قيود تحت الأعماق.

والتقط الثنائي صور ساحرة بملابس الزفاف تحت أعماق الماء وصرحت العروس قائلة “لطالما أردت شيئًا كهذا كان مجرد حلم، لكن حالفنا الحظ كان الأمر بسيطًا للغاية، يتعلق بنا فقط”.

وأضافت أنه لطالما أحبت الماء منذ صغرها، إلى درجة أن الجميع كان يُطلق علي اسم “حورية البحر”، وبعد أن التقت بشريك حياتها، لاحظت السماري القواسم المشتركة الكثيرة بينها وبين زوجها فهد، وأبرزها الغوص .

وتابعت “لطالما أردت شيئًا كهذا كان مجرد حلما، لكن حالفنا الحظ.. كان الأمر بسيطًا للغاية، يتعلق بنا فقط”.




 

 

المصدر - تركيا الأن 

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