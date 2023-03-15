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الأربعاء، 15-03-2023 02:31 م

شاهد.. جبال اللوز تكتسي بالبياض بعد تساقط الثلوج في السعودية

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الوكيل الإخباري - اكتست جبال اللوز في تبوك بالبياض بعد تساقط الثلوج عليها يوم الثلاثاء.

وشهدت تبوك تساقط أمطار مصحوبة بحبات البرد يوم الثلاثاء وسط تنبيهات من الأرصاد والدفاع المدني بتوخي الحيطة والحذر وتجنب المناطق الخطرة. يذكر أن المملكة تمر بحالة جوية متقلبة وتساقط للأمطار فيما تم تعليق الدراسة الحضورية بعدة مدارس بمختلف مناطق المملكة.

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صحيفة صدى 

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