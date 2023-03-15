شاهد.. جبال اللوز تكتسي بالبياض بعد تساقط الثلوج في السعودية

الوكيل الإخباري - اكتست جبال اللوز في تبوك بالبياض بعد تساقط الثلوج عليها يوم الثلاثاء.
وشهدت تبوك تساقط أمطار مصحوبة بحبات البرد يوم الثلاثاء وسط تنبيهات من الأرصاد والدفاع المدني بتوخي الحيطة والحذر وتجنب المناطق الخطرة. يذكر أن المملكة تمر بحالة جوية متقلبة وتساقط للأمطار فيما تم تعليق الدراسة الحضورية بعدة مدارس بمختلف مناطق المملكة.
📸صور | الربيع والشلالات والبرد والثلوج تتمازج على سفوح جبال اللوز بمنطقة #تبوك 🌨️— صحيفة غراس (@ghranchannel) March 14, 2023
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عبر : @SPAqualitylife pic.twitter.com/v8jqGtL6nQ
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