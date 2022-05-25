الأربعاء 25-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملك: نتطلع لوقف العمل بأوامر الدفاع خلال الأشهر المقبلة

الأوقاف تعلن تأجيل موعد إعلان ترتيبات الحج ليوم غد

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من القدس

الملك يوجه خطابا للأردنيين بعد قليل

الأردن يعزي الولايات المتحدة بضحايا حادثة إطلاق النار في تكساس

ولي العهد السعودي يلتقي وفدا من الكونغرس الأمريكي

فاعليات: الاستقلال محطة مضيئة لترسيخ الدولة الدستورية

ميناء العقبة بالمرتبة 35 كأكثر الموانئ كفاءة في العالم

الخصاونة: مستمرون على خطى الإنجاز بقيادة الملك

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الأربعاء، 25-05-2022 12:14 م

شاهد .. جدل حول فيديو حقن اللحوم بمادة مجهولة في دولة عربية

99999999999999


الوكيل الإخباري-كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية حقيقة الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لحقن مادة داخل أنسجة لحوم الذبائح.

وردت الهيئة على مقطع فيديو متداول لشخص يقوم بحقن مادة داخل أنسجة اللحوم لعدد من الذبائح.

اضافة اعلان


وقالت "الغذاء والدواء" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن الممارسة الظاهرة في المقطع غير موجودة في السعودية، موضحة أن حقن أي مادة داخل أنسجة اللحوم قد تتسبب في تلوثها في حال كانت المادة المحقونة ملوثة".


ولفتت الغذاء والدواء إلى أنه يسمح فقط بنفخ الهواء بين الجلد والذبيحة، وفقاً لدليل الممارسة الصحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزين اللحوم الطازجة.

 

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
27d9e243b474dd68e3ee42b4a50ec55b

رضيعة تعود للحياة لسبب غريب في الهند

child-2-98

5 طرق لتحفيز طفلك الدارج على الاستماع لكِ

تممم

غبار كثيف يعمّ أجواء الإمارات

مطرقه

مليون ريال تعويض لطفل أصيب بالشلل عند الولادة في السعودية

ددد

فيديو متداول لمطلق النار في مدرسة تكساس

مسافرين

تحذير للمسافرين إلى بلدان نشأ فيها جدري القرود

أخبار متعلقة
مطرقه

مليون ريال تعويض لطفل أصيب بالشلل عند الولادة في السعودية

608437704c59b770ba4f3a95

ظهور أول قمر عملاق في 2022 الاثنين المقبل

4

تعرف على قصة أبو متعب الأمريكي والسيدة السعودية التي تزوجها - صور

كيف-تحزم-حقيبة-السفر-بشكل-صحيح

السعودية توضح اشتراطات حقائب السفر لمغادري البلاد

1362747

السعودية.. القبض على مواطن أطلق النار في مكان عام

2013-11-19T000000Z_1012503290_GM1E9BJ1RMC01_RTRMADP_3_SAUDI

انتشلوه من قلب السيول.. شاهد سعوديين ينقذون مسناً مرعوباً