شاهد جسم يطير فوق منشأة عسكرية أمريكية في العراق ويثير الرعب

الوكيل الإخباري - فيديو غريب آخر لجسم مجهول طائر ينضم إلى سلسلة قضايا الأجسام الطائرة المجهولة التي ظهرت في منشآت عسكرية أمريكية أو لعناصر من قواتها.

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فقد كشف محلل استخباراتي سابق في القاعدة البحرية الأمريكية كيف أرهب جسم غامض يشبه "قنديل البحر" أفراد الجيش لسنوات في العراق.



وأظهر المقطع هذا الأسبوع ما يشبه مركبة ذات أطراف متدلية تنزلق بشكل غير مرئي فوق المنشأة العسكرية، حيث لا يمكن رؤيتها إلا عبر كاميرات الأشعة تحت الحمراء.



بدوره، قال مايكل كونكوسكي، الذي كان متمركزاً آنذاك في قاعدة بالعراق، لقناة "نيوز نيشن"، إن الأمر لم يكن يهددهم على الإطلاق.



وأوضح أنه تم تكليف بعض جنود المارينز في محاولة للعثور على الجسم الغريب من خلال الرؤية الليلية، لافتاً إلى أنهم كانوا يبحثون عنه باستخدام أجهزة الاستشعار الأخرى وكل شيء آخر كان لديهم.

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