شاهد..حاولوا التسول في مسجد بحيلة لا تخطر على بال في السعودية

الوكيل الإخباري - في واقعة تعود لقصص استغلال طيبة الناس وحسن نيتهم وحبهم للخير، خاصة خلال شهر رمضان، بغرض الاستيلاء على أموالهم دون حق، وثق مقطع فيديو متداول محاولة وافدين سودانيين الاحتيال على رواد مسجد "رحيم" في حي السلام، والاستيلاء على أموالهم، حيث طالبوهم بالتبرع لهما، مدعين أن والدهما في المستشفى ويحتاج إلى 20 ألف ريال تكلفة العلاج.



وأظهر الفيديو الوافدين ينزلان من سيارة أجرة توقفت أمام المسجد ثم توجها إلى الداخل وبدأ أحدهما يتحدث إلى المصلين مدعيا أن والدهما في المستشفى ويحتاج إلى علاج بتكلفة 20 ألف ريال، وطالبهم بمساعدتهما ماديا لتدبير مبلغ العلاج.

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