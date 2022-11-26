السبت 26-11-2022
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السبت، 26-11-2022 03:09 م

شاهد حريق ودخان في الدوحة بالقرب من ملعب لوسيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات القطرية أن حريقا اندلع، السبت، في مبنى قيد الإنشاء بمدينة حديثة البناء، من المقرر أن تقام فيها إحدى مباريات كأس العالم في وقت لاحق من اليوم، لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات.

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وقالت وزارة الداخلية القطرية إن الحريق اندلع بعد الظهر مباشرة بالتوقيت المحلي في جزيرة تابعة لمدينة لوسيل، والتي تستضيف مباريات عدة للمونديال، بما في ذلك مباراة الأرجنتين والمكسيك التي تقام في وقت متأخر من اليوم السبت.


كان الحريق على بعد حوالي 3.5 كيلومترات من ملعب لوسيل، أطلق الدخان دخانا أسود كثيفا في السماء، وهو ما كان يمكن رؤيته من سوق في وسط الدوحة بينما كان مشجعو كأس العالم يتنقلون بين المحلات التجارية والمطاعم.

 

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