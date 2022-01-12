الأربعاء 12-01-2022
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الأربعاء، 12-01-2022 11:23 ص

شاهد.. حصان ينجو بأعجوبة بين قطارين في مصر

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الوكيل الإخباري - نجا حصان من الموت بأعجوبة بعدما حوصر بين قطارين انطلقا في اتجاهين متقابلين على أحد خطوط السكك الحديدية المصرية.

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وتداول مستخدمون لمواقع التواصل ووسائل إعلام مشهدا يحبس الأنفاس لحصان يعدو بمحاذاة أحد القطارات المنطلقة، فيما راح ركاب القطار يصرخون لتحذيره من قطار قادم في الاتجاه المقابل.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل ووسائل إعلام مشهدا يحبس الأنفاس لحصان يعدو بمحاذاة أحد القطارات المنطلقة، فيما راح ركاب القطار يصرخون لتحذيره من قطار قادم في الاتجاه المقابل.

 

 

صوت بيروت انترناشونال 

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