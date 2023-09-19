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الثلاثاء، 19-09-2023 01:49 م

شاهد حفل زفاف 'أسطوري' يثير الجدل في مصر

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الوكيل الإخباري -  أطلق عليه لقب "حفل زفاف أسطوري"، بعد أن تحول إلى حديث الأوساط المصرية خلال الساعات الماضية.

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أشهر نجوم العالم العربي
هي حكاية حفل زفاف شهدته محافظة الدقهلية، وأضحى حديث الناس بسبب تفاصيله وتكلفته الضخمة، والحضور الكبير من نجوم الفن.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من مقاطع الفيديو أظهرت حفل زفاف اتهمه البعض بالبذخ، خصوصا أن أشهر نجوم العالم العربي أحيوه كتامر حسني ومحمد حماقي ووائل جسار وحمادة هلال وأحمد شيبة ورضا البحراوي.


كما قالت تعليقات إنه أشبه بحفلات ومهرجانات الغناء الكبيرة.


وشهد الحفل حضور عدد كبير من المعازيم، وسط تجهيرات ضخمة من الأضواء وأجهزة الإنارة، وسط تفاعل كبير من الموجودين في قاعة واسعة كبيرة مزينة بأعلى مستوى بالورود والأنوار.


, يشار إلى أن حفل الزفاف كان حديث الأوساط المصرية خلال الساعات الماضية، كما انتشرت مقاطع فيديو كثيرة وتداولتها حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 

 

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