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الخميس، 11-11-2021 09:45 ص

شاهد...حماية الآلاف من أكشاك لندن الحمراء الشهيرة من الإزالة

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الوكيل الإخباري - تعمل السلطات البريطانية على حماية الآلاف من أكشاك الهواتف الحمراء الشهيرة من الإغلاق والإزالة على الرغم من تعديل استخدامات بعضها في عصر الهواتف الذكية.

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ولا تستمد الأكشاك أهميتها فقط من قيمتها التاريخية في بريطانيا، بل لا زالت تمثل شريان حياة للأشخاص المحتاجين حيث تم إجراء 150,000 مكالمة طوارئ منها العام الماضي وسيبقى الكثير منها في مناطق شبكات المحمول الضعيفة.

 

وقد انخفض عدد هذه الأكشاك الحمراء الشهيرة، التي كانت منتشرة في كل مكان على الأراضي البريطانية، إلى حوالى 21 ألفا في مختلف أنحاء البلاد، في ظل حيازة أكثر من 96% من البريطانيين هاتفا محمولا، بحسب "يورونيوز".


وتجري شركة الاتصالات البريطانية (بي تي) حاليا تقويما لتحديد الأكشاك غير الصالحة تمهيدا لسحبها من الخدمة.


وأعلنت هيئة "أوفكوم" الناظمة للقطاع أول امس الثلاثاء عن قواعد جديدة من شأنها حماية "حوالي خمسة آلاف كشك هاتف في المملكة المتحدة".


كما سيتم الإبقاء على الأكشاك في حال وجودها في مناطق تكثر فيها الحوادث أو محاولات الانتحار.

 

 

المصدر - البيان 

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