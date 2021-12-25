السبت 25-12-2021
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السبت، 25-12-2021 09:59 ص

شاهد: حوض الاستحمام ينقذ رضيعين من الهلاك في أعاصير كنتاكي في الولايات المتحدة

أخبار-24-ليلة-الأعاصير-المدمرة-تقتل-على-الأرجح-أكثر


الوكيل الإخباري - أظهرت لقطات مصورة، التقطها شرطي أمريكي، ضباط أمن أمريكيين وهم ينقذون طفلين من تحت الأنقاض التي خلفها الإعصار العنيف الذي اجتاح ولاية كنتاكي الأمريكية قبل أقل من أسبوعين.

كادن البالغ 15 شهرا وشقيقه الصغير دالاس، 3 أشهر، عثر عليهما ليلة الجمعة إلى السبت 10 و11 ديسمبر تحت أنقاض منزل دمر بالكامل.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطفلين وضعا في حوض استحمام الذي تطاير بفعل الرياح مع أجزاء المنزل وتم العثور عليهما على بعد عدة أمتار من موقع البيت المدمر سالمين.

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المصدر - البيان 

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