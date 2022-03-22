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الثلاثاء، 22-03-2022 08:47 ص

شاهد..خبز في إيطاليا بلوني علم أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - يصنع مخبز "لا بانيتيريا" في بلدة بارابياغو في شمال إيطاليا خبزاً باللون الأزرق والأصفر اللذين يمثلان العلم الأوكراني.

ويبيع المخبز الخبز للزبائن، على أن يذهب ريع تلك المبيعات لجميعة "ليونز كلوب" الخيرية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

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يتم التبرع بالأموال، التي يتم جمعها من المبيعات لجمعية Lions Club الخيرية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين، بحسب شيكة "يورونيوز".

 

البيان 

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