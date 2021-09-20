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الإثنين، 20-09-2021 09:52 ص

شاهد ...دمية ميركل تباع في ألمانيا بـ189 يورو

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الوكيل الإخباري - صمم أحد المصانع المتخصصة بصناعة ألعاب الدببة في كوبورغ بألمانيا "دبة دمية" للبيع في الأسواق بقيمة 189 يورو، بمناسبة رحيل أنغيلا ميركل عن منصبها كمستشارة لألمانيا.

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ويصمم مصنع ألماني منذ قرن دمى الدببة، لكنه بالإضافة إلى ذلك، يصمم بين الحين والأخر دمى دببة لشخصيات شهيرة حول العالم، حيث صمم سابقا دمى لرؤساء أمريكا، مثل باراك أوباما، وثيودور روزفلت، وأبراهام لنكولن، بالإضافة إلى أحد المستشارين الألمان هيلموت شميدت، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بحسب "سبوتنيك".

 

وبحسب مدير مصنع "teddy-fabrik"، مارتن هيرمان: "يعرض المصنع شخصيات ذات مكانة واسم في العالم في صالة العرض الخاصة به".


ويضيف: "لا يصمم المصنعون ألعابًا للأطفال، بل يصنعون تحفا فنية"، على حد تعبيره.


وتظهر دمية "الدبة ميركل" وهي ترتدي سترة حمراء وسروالا أسود، ووضعت يداها بشكل متجاور مثل حركة ميركل الشهيرة.


وصنع من هذه الدمية 500 قطعة فقط، وسيتم تقديم إحداها إلى ميركل شخصيا، حيث ستحصل على اللعبة رقم 16، وهي عدد السنوات التي قضتها في منصبها كمستشارة.



المصدر - البيان 

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