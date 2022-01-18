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الثلاثاء، 18-01-2022 10:54 ص

شاهد..ذئاب تخرج من الغابات وتهجم على البشر جوعا في روسيا

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الوكيل الإخباري - في حادثة غريبة من نوعها ، شهدتها مقاطعة نوفغورود الروسية بشمال غرب روسيا عندما بدأت الذئاب تخرج من الغابة لتهدد القرى والبلدات المحلية بسبب ظروف الطقس السيئة.

والتى أنتشرت في أنحاء الشوارع العامة وأصبحت تهجم علي مارة وليس هكذا وفقط بل ظهرت حالات اعتداء الحيوانات البرية على الحيوانات المنزلية والإنسان وقالت إن موظفيها يحققون في الأمر، بحسب ما أفادت النيابة العامة المحلية الروسية .

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وتسببت هذة الذئاب بنقل رجل تعرض للهجوم إلى المستشفى مصابا بجروح حيث قدمت له إسعافات أولى، وتعهدت النيابة العامة بتقييم إجراءات تتخذها السلطة المحلية لضبط عدد  الحيوانات البرية في المنطقة.

 

 

 

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