شاهد.. رجل أُطلق سراحه بعد سجنه 8 سنوات لجريمة لم يرتكبها في نيويورك

الوكيل الإخباري - قضى شامل كابيرز 8 سنوات من حياته في السجن لارتكابه جريمة كان دائما يؤكد أنه لم يرتكبها، في ولاية نيويورك.



حيث اتهم كابيرز بأنه ثاني مطلق للنار في مقتل دياجيا روبنسون البالغة من العمر 14 عامًا، في سنة 2013.



قال كابيرز: "أشعر وكأنني فاتني كل شيء" متحدثًا عن الوقت الذي مضى من سن الـ15 إلى 24.



وأشار إلى إنه يأمل في أن تكون رحلته مصدر إلهام للآخرين قائلًا: "إذا كنت تعلم أنك بريء، قاتل حتى اليوم الذي تظهر فيه براءتك".

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CNN