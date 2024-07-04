الخميس 04-07-2024
الوكيل الاخباري
 

لصحة قلبك.. احرص على تناول هذه الأطعمة

التربية تنشر أسئلة امتحان علوم الحاسوب للتوجيهي اليوم

السيسي يصدر قرارا حول الكهرباء

برهومة يكتب: مهرجان جرش .. صامدون هناك وهنا

مصر تعلن عطلة رسمية يوم الخميس المقبل

تخفيض سعر دقيق القمح الموحد والمورد للمطاحن لشهر تموز

تنظيم الاتصالات تشارك بأعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات 24

اعلان امني هام بشأن ترخيص السيارات خلال الشهر الحالي

صحة غزة تحذر من توقف العمل بمجمع ناصر الطبي

الدويري: ما يحدث في رفح ينفي حديث إسرائيل عن اقترابها من تدمير حماس

الخميس، 04-07-2024 10:55 ص

شاهد : رجل تركي لا يستطيع التوقف عن الضحك

667e71f94c59b7594a7ca950


الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو متداول عبر حسابات إخبارية تركية، حالة صحية نادرة لرجل تركي لا يستطيع التوقف عن الضحك.

ظهر علي توتار، البالغ من العمر 42 عامًا، في لقاء إعلامي، بسبب حالته النادرة، وكان يبتسم طوال الوقت ويضحك بشكل مستمر أثناء الحديث.

وقال إن حالته هذه، والتي لا يعرف سببها، جعلته يمنع نفسه من الذهاب إلى الجنازات، وذلك بسبب ضحكه طوال الوقت.

اضافة اعلان

 

 

RT 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
66864c944236042ec6509949

كشف السبب الرئيسي لظاهرة الاحتباس الحراري

2024_5_6_12_9_44_379

ظاهرة غريبة.. يابانيات يقمن حفلات زفاف فردية بلا عريس

image

في ظاهرة فلكية نادرة .. العالم على موعد مع انفجار نجم سَيُرى بالعين المجردة

202472225910997RN

الصين تطور نوعاً جديداً من الأرز

قطط-ذكور

بين 400 قط .. شاهد ملكة جمال القطط في العراق 2024

barbie-g3855840fc_1920

متحف في لندن ينظّم معرضاً لدمى باربي

أخبار متعلقة
222

مصر.. تفاعل واسع مع فيديو لسيدة تختطف طفلاً من جانب والدته في محل تجاري

WhatsApp Image 2024-06-27 at 10.35.33 AM

شاهد بالفيديو : شجاعة سعودي تنقذ محطة وقود من كارثة

image

شاهد : مقطع فيديو متداول للحج قبل 88 عاماً