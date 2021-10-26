شاهد...رجل يحقق رقما قياسيا بالبقاء 3 ساعات داخل حاوية مليئة بالثلج في فيلينوس

الوكيل الإخباري - نجح رجل ليتواني يُدعى فاليريان رومانوفسكي من تحقيق رقم قياسي جديد، في الجلوس داخل وعاء مملوء بالثلج، وذلك بعدما بقي في الثلج لمدة 3 ساعات ودقيقة واحدة.





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ونفّذ الرجل الليتواني التحدي في الساحة الرئيسية للعاصمة فيلينوس، وسط حضور لممثلين عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية الذين قاموا بتسجيل الرقم الجديد، والذي فاق الرقم القياسي السابق الذي سجله الفرنسي رومين فاندندورب العام الماضي، والذي جلس في الوعاء الممتلئ بالمكعبات الثلجية لمدة ساعتين و35 دقيقة.





يُذكر أنّ الفرنسي رومين فاندندورب قام بهذا التحدي في العام الماضي، بهدف دعم الأطفال المصابين بأمراض السرطان.





المصدر - 218