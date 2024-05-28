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الثلاثاء، 28-05-2024 09:21 ص

شاهد... رحالة ينقذ ناقة من الغرق في أحد الأودية بالسعودية

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الوكيل الإخباري - رصد مقطع فيديو لحظة إنقاذ رحالة سعودي يدعى أبو دخيل الزلفاوي ناقة من الغرق في وادي ثراد بمنطقة الباحة غرب السعودية.

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وأظهر الفيديو لحظة مشاهدة الرحالة وهو يتجول في السيارة بمنطقة الباحة، لناقة عالقة بفروع شجرة داخل وادي ثراد، ولاتستطيع إنقاذ نفسها والخروج من المكان.

ليقرر فورا الرحالة السعودي النزول للوادي وإنقاذ الناقة التي شاهدها، حيث قام أبو دخيل بإزالة فروع الأشجار وإبعادها وتحرير الناقة. 

 

 

لبنان 24

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