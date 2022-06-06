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الإثنين، 06-06-2022 01:41 م

شاهد.. رحيل صاحبة اشهر صورة رضيعة على منتجات الأطفال بالعالم

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الوكيل الإخباري-توفيت الأميركية آن تيرنر كوك، صاحبة أشهر صورة رضيعة في العالم، عن عمر يناهز 95 عاماً.

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ورحلت السيدة التي كان وجهها شعار شركة "غيربر" لمنتجات الأطفال الشهيرة منذ ما يقرب من قرن من الزمان.


وأعلنت الشركة خبر الوفاة، يوم الجمعة، وكتبت: "قبل سنوات عديدة من أن تصبح أماً ومعلمة وكاتبة غير عادية، استحوذت ابتسامة آن ونظرتها الفضولية على القلوب في كل مكان، وستستمر هذه الابتسامة في العيش مع جميع الأطفال".

كما أضافت: "نعرب عن أعمق تعازينا لأسرة آن ولجميع أحبائها".

 

 

وكانت كوك تبلغ من العمر 4 أشهر عندما رسمت صديقة العائلة، الفنانة دوروثي هوب سميث، وجهها في رسم بالفحم تم تقديمه في العام 1927 إلى مسابقة كانت جربر تنظمها لحملة تسويقية وطنية لأغذية الأطفال، حيث وقع حكام المسابقة "في حب وجه الطفلة" وأصروا على أن تظل كما هي (رسما بالفحم).


وأخبرت السيدة الأميركية وكالة "أسوشيتيد برس" في مقابلة عام 1998، أن والدتها أخبرتها عندما كانت صغيرة أنها الطفلة في الرسم التوضيحي.
وقالت "إذا كنت ستصبح رمزًا لشيء ما، فما الذي يمكن أن يكون أكثر متعة من رمز طعام للأطفال".

 


 

 

 

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