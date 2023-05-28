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الأحد، 28-05-2023 03:27 م

شاهد ردة فعل سياح بمحمية في بوتسوانا فاجأهم أسد

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الوكيل الإخباري - فاجأ أسد ضخم مجموعة من السياح أثناء تخييمهم في محمية طبيعية بجمهورية بوتسوانا.

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الأسد فاجأ السياح أثناء جلوسهم للاستمتاع بالطبيعة حسبما يظهر في الفيديو، واقترب منهم جدا متفقداً المنطقة من حولهم، لكن لحسن حظهم أنهم تمالكوا أعصابهم وظلوا هادئين لا يحركون ساكنا ليتجنبوا مهاجمته لهم تماشياً مع تعليمات مسؤولي المنطقة.

 

ويبدو أن التعليمات كانت صحيحة ودقيقة إذ انصرف الأسد في هدوء دون إحداث أي إزعاج أو إلحاق أي ضرر بهؤلاء السياح.

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