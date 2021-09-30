شاهد...رسالة ترحيب من حوت أحدب لسياح في أستراليا

الوكيل الإخباري - سجل السياح في أستراليا مشهدا ساحرا خلال رحلة بحرية لمراقبة الحيتان الحدباء في المياه، حيث بعث الحوت العملاق رسالة ترحيب مميزة أذهلت الحضور.

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وشاركت صفحة السياحة الأسترالية على "أنستغرام" مشهدا مثيرا سجله السياح خلال رحلة بحرية على شواطئ أستراليا تم تداوله بشكل واسع بوسائل التواصل الاجتماعي.



ويظهر في الفيديو لحظة اقتراب الحوت الأحدب العملاق من قارب يحمل مجموعة من السياح، الذين تجمعوا بهدف التقاط الصور التذكارية للمخلوق الأضخم في العالم.



وسجلت عدسات السياح مشهدا رائعا، حيث رحب بهم الحوت على طريقته الخاصة، ونفث الهواء من أنفه العلوي (فتحة النفث)، ليطلق رذاذ المياه مع الهواء فتشكلت ألوان قوس قزح السحرية السبعة، في مشهد أذهل الحضور.



يطلق علماء الأحياء على أنف الحوت اسم "فتحة النفث"، وتستعملها الحيتان، بأنواعها المختلفة، بهدف التنفس، حيث يصدر الحوت زفيرا قويا عند سطح الماء عبر فتحة النفث لإخراج الهواء وثاني أكسيد الكربون والمياه التي قد تدخل الفتحة خلال الغوص العميق.

المصدر - البيان