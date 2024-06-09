شاهد.. 'رضيع عابس' يتحول إلى نجم على الإنترنت في أمريكا

الوكيل الإخباري - عندما وافقت مصورة فوتوغرافية، مقيمة في ولاية أوهايو الأمريكية، على إجراء جلسة تصوير لطفل حديث الولادة، كان آخر ما توقعته أن يصبح الرضيع مشهوراً، وكذلك لقطاتها.



وفوجئت المصورة "لورين كارسون" في جميع صور الرضيع الذي يدعى "ترينت"، على صفحتها، Drawing In Light Photography بتعابيره العابسة، التي تصدرت العناوين، وحققت شهرة فورية.

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وتقوم كارسون بتصوير الأطفال حديثي الولادة منذ عقد من الزمان، غير أن صور "ترينت"، هي الأولى التي يظهر فيها الرضيع بوجه عابس مميز للغاية، وتم ربط وسم #grumpybaby بصوره، وانتشرت على الإنترنت باعتبارها صور صغير غاضب آت للحياة، وحصدت لقطاته نحو مئتي ألف إعجاب حتى الآن، إلى جانب آلاف التعليقات.











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