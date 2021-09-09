شاهد ... رضيع يسقط من نافذة سيارة على الطريق السريع في الصين

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو متداول سقوط رضيع صغير على طريق سريع في الصين من نافذة سيارة بسبب إهمال والدته تركها مفتوحة.



ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، فقد رصدت، في وقت سابق، كاميرا مراقبة مثبتة على طريق سريع جنوب شرقي الصين بالقرب من منطقة دينغشي، لحظة وقوع طفل لا يتجاوز عمره العامين من السيارة.

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وبعد سقوط الطفل من الباب الخلفي، وقف على قدميه وسار وسط طريق مزدحم بالسيارات.



الجدير بالذكر أن السائق لم يلاحظ الحادث واستمر في طريقه، وتمكن أحد المارة من إنقاذه والإمساك به وتسليمه لجده.

المصدر - البيان