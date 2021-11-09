الثلاثاء 09-11-2021
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الثلاثاء، 09-11-2021 10:08 ص

شاهد...رغوة سامة تغطي نهر يامونا في نيودلهي

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الوكيل الإخباري - غطت أكوام من الرغوة البيضاء السامة مياه نهر يامونا في عاصمة الهند نيودلهي، حسب موقع "فرانس 24" الإخباري.

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وعللت سلطات المدينة، أمس الاثنين، هذه الظاهرة "بمياه الصرف الصحي الثقيلة والنفايات الصناعية"، التي تم تصريفها في النهر من أعلى المنبع الأسبوع الماضي.


ومع أن الحادث لم يردع العديد من الهندوس عن الغطس في مياه النهر المقدس للاحتفال بمهرجان "تشهات بوغا"، إلا أن تلوث النهر أدى إلى تعطيل إمدادات المياه لجزء من المدينة .


وكان المسؤولون الهنود تعهدوا منذ فترة طويلة بتنظيف نهر يامونا فيما الرغوة السامة على سطحه أصبحت حدثا سنويا.

 

 

 

المصدر - البيان

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